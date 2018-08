Stiri pe aceeasi tema

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna" Campia Turzii, organizeaza concurs pentru ocuparea a unei functii contractuale temporar vacante,de medic specialist pediatru, in cadrul SECTIEI...

- O tanara de 19 ani din Irlanda de Nord a devenit prima femeie cu Sindrom Down care a caștigat un concurs internațional de frumusețe. Kate Grant a reușit sa convinga juriul competiției Teen Ultimate Beauty Of The World sa o aleaga pe ea drept cea mai frumoasa femeie din lume din 40 de candidate. Competiția...…

300 de turdeni vor primi cate un voucher de 50 de lei pe care ii vor putea cheltui pentru mancare și bautura la Zilele Municipiului Turda.

- Caprele in orasul Kozova din Ucraina au participat la un concurs de frumusete. Cele 12 participante au fost imbracate in fuste, au purtat coroane de flori intre coarne si coliere in jurul gatului.

Ca urmare a precipitațiilor abundente cazute in perioada 17 - 20 iulie a.c., pe raza comunei Moldovenești, județul Cluj, un numar insemnat de placuțe cu numere de inmatriculare au fost smulse de apa...

De aproximativ doua saptamani actiunile de politie aeriana in spatiul romanesc, respectiv al NATO, au fost realizate de fortele britanice, cu avioane Typhoon.

- Am stat doua zile in Cezieni și i-am ascultat pe oameni cum vorbesc despre iile lor. Ale lor, subliniaza. Exista o istorie aparte in aceasta comuna olteneasca. Mica in numar de traitori, sub 2.000, dar mare in simțaminte. Le mulțumesc ca m-au facut sa ma desprind de șabloanele cu care venisem din oraș!

- 15 caini au concurat la cea de-a 30-a editie a competitiei, al carei mare premiu consta in suma de 1.500 de dolari si o excursie la New York pentru patruped si proprietarul sau, cei doi urmand sa apara si in emisiunea "Today Show" de pe postul TV NBC. Podiumul a fost completat de Scamp, un terrier cu…