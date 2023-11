Stiri pe aceeasi tema

- Da, se poate si se poarta: spumant la micul dejun, in loc de cafea! Asta ne recomanda producatorii de vin, prezenti la cel mai mare eveniment de profil din Romania. Reprezentantii celor mai mai bune crame din tara si din strainatate s-au adunat in acest weekend la Timisoara. Vinurile de vita nobila…

- George Simion a postat un videoclip pe rețelele sociale, direct din fabrica cu pricina. "S-au primit 3 milioane de euro fonduri europene și acum doamna Kovesi ii vrea inapoi pe toți și, din cate se pare, blocheaza tot ce se intampla aici. Pe noi din cauza unora ca voi, cum sunteți dumneavoastra, doamna…

- Dana Budeanu susține ca in aceste zile exista o campanie menita sa sperie populația și sa timoreze Guvernul, pentru ca de fapt banii fizici raman și se pot folosi ca și pana acum. „Vreau sa ma refer la dispariția cash-ului de pe piața. Cash-ul e sfant, e Dumnezeu. Nu sunt ingrijorata, mie imi plac pachetele,…

- Vouchere de 500 de lei pentru elevii din Romania. Premierul Marcel Ciolacu a informat ca sute de mii de copii din Romania vor beneficia de vouchere de 500 de lei. Așadar, care sunt criteriile de acordare a ajutorului dela stat. Copiii vor primi vouchere de 500 de lei. Ce se va cumpara cu acești bani…

- Transparenta reprezinta cuvantul-cheie atunci cand vorbim despre pensiile administrate privat. Practic, fiecare contribuabil poate vedea, in orice moment, ce se intampla cu banii sai si ce suma s-a strans in cont. In acelasi timp, administratorii fondurile de pensii private ofera posibilitatea participantilor…

- Pe 11 noiembrie 2023 se va alerga pe scarile SkyTower, cea mai inalta cladire din Romania și cea mai iconica cladire de birouri din Bucuresti. Turnul are 37 de etaje și o inalțime de 137 de metri deasupra solului. SkyRun2023 este un concurs caritabil de alergare pe scari, organizat pentru 500 de alergatori…

- Iubitorii de alergare și / sau MTB sunt invitați sa participe la cea de-a 11 a ediție a Maratonului Olteniei, eveniment organizat de CEZ Romania, in Parcul Zavoi din Ramnicu Valcea, in perioada 26-27 august 2023 Sportivii amatori sau profesioniști sunt așteptați sa fie 1 cu sportul, 1 cu natura și comunitatea…

