- Kanal D a anuntat primii concurenti ai reality show-ului „Survivor Romania“, care se va filma in jungle din Republica Dominicana. Printre numele dezvaluite se numara vedete, dar si sportive.

- Cutremurul devastator din Albania a provocat uciderea a cel putin sase persoane. Informatia este confirmata de Raed Arafat. Romania a luat decizia de a trimite doua avioane de salvare. 50 de salvatori vor pleca de urgenta in Albania! Acestia vor pleca la bordul unui avion Spartan si al unui avion Hercules.https://www.bzi.ro/breaking-news-cutremur-devastator-in-albania-romania-trimite-avioane-3823313

- Fostul președinte Traian Basescu considera ca in urma eșecului de la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila va demisiona de la șefia PSD.”Era clar de la bun inceput. Este o intamplare nefericita pentru ca cei doi candidați nu au partide care sa le ofere același sprijin. Eu sunt convins…

- Spania a umilit Romania, 5-0 la Madrid, in ultimul meci al tricolorilor in preliminariile Euro 2020. La final, selecționerul Cosmin Contra a confirmat, practic, la microfonul TVR, ca va parasi naționala: ”N-am reușit sa ajung la jucatori, poate ca, daca ar fi avut atitudinea potrivita, imi schimbau…

- Brazilienii și argentinienii sporeau firma Ligii 1. In urma cu noua ani, competiția conținea fotbaliști dintre cei mai buni rulați in Romania de la Revoluție incoace: Adailton, Wesley, Junior Moraes, Spadacio. Acum nu mai pot fi aduși, regulamentul ii exclude. ...

- La sosire, Viorica Dancila, care a venit impreuna cu sotul ei, a dat mana cu sustinatorii si le-a transmis: "Mergem pana la capat si vom invinge". Evenimentul a inceput cu intonarea Imnului national si urmeaza sa fie prezentate o serie de videoclipuri electorale. Viorica Dancila a intrat…

- ”Nu stiu inca (unde va merge dupa mptiunea de cenzura - n.r.). Am muncit in credinta si nu mi-am aranjat nimic. Cred ca in perioada urmatoare ma voi axa pe munca in partid. Imi voi gasi eu ceva dupa o luna si jumatate. O luna jumatate nu ma duc nicaieri. Nu sunt un om bogat. Voi face campanie alaturi…

- Mihaela Radulescu a revenit in Romania pentru emisiunea MasterChef. Astfel ca, in ediția de marți, 8 octombrie, concurenții au parte de o surpriza de proporții. ”Musafir bomba!” sau ”feblețea mea din copilarie..” sunt doar doua dintre reacțiile pe care le vor avea concurenții cand vor afla ca in aceasta…