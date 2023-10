Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu participa la America Express - Drumul Soarelui alaturi de fiul lui, Catalin, deși fanii s-ar fi așteptat sa-l vada alaturi de Cornel Palade, bunul sau prieten. Motivul pentru care actorul de comedie, in varsta de 71 de ani, a refuzat sa participe la show-ul de la Antena 1.Telespectatorii…

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 23 octombrie 2023. Intr-o „incaierare" de proporții la mina de carbune, Laura Giurcanu și Sanziana Negru au obținut un avantaj covarșitor, intrand intr-o poziție de putere care le-a permis sa controleze desfașurarea evenimentelor. Aceasta schimbare…

- Aseara, in cea de-a doua editie America Express, concurentii au avut parte de multe momente tensionante. Dupa o zi plina de probe extrem de solicitante, concurenții au mers sa iși caute cazare. Tensiunea competiției și-a spus cuvantul, iar unii dintre ei au picat prada emoțiilor.Noaptea i-a prins din…

- Cele trei echipe care au intrat la jocul pentru amuleta au avut parte de o proba inedita care le-a pus la incercare toate abilitațile. Insa numai una a castigat amuleta și a intrat in posesia unui Jocker care ofera un avantaj uriaș, la America Express sezonul 6 ediția 2 din 22 octombrie 2023.

- Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea rucsacurilor America Express, aseara, in prima editie. In aceasta seara, primele trei echipe care ajung la Irina Fodor cu ruscacurile, simbolul reality show-ului,…

- In episodul 4 din Jurnal de calatorie, Romica Țociu și fiul sau, Catalin, au vorbit despre cea mai mare aventura din viața lor. Cei doi au fost filmați in ipostaze inedite pe Drumul Soarelui din America Express. Urmarește videoclipul de mai jos pentru a vedea situațiile neașteptate prin care au trecut.