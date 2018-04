Concurenții se întrec în rețete dulci, în prima jurizare pe nevăzute la ,,Chefi la cuțite” De luni seara, chefii Bontea, Dumitrescu și Scarlatescu revin la Antena 1, de la 20.00, cu un sezon de poveste, care se anunța inca de la inceput de-a dreptul spectaculos. Preparate inedite, apariții surpriza, concurenți care au trecut granițele celor mai exotice țari pentru a-și face apariția in fața trioului imbatabil de jurați și momente care vor face deliciul telespectatorilor, toate sunt ingredientele de baza ale noului sezon „Chefi la cuțite”, care debuteaza in a doua zi de Paște, pe 9 aprilie, de la 20:00. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

