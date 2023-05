Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 25 a emisiunii Chefi la cuțite, Sorin Bontea a folosit o amuleta ce i-a permis sa faca schimb de concurenți. Emoțiile au crescut și mai mult atunci cand atat el, cat și Florin Dumitrescu, au spart bombele și au descoperit ce amulete sunt in interior.

- Chef Sorin Bontea și-a folosit o amuleta puternica in ediția 24 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 17 mai 2023. Juratul a „lovit” cu un avantaj periculos in ambele echipe adverse, iar panica și-a facut apariția in platou.

- Gina Pistol le-a facut o noua surpriza echipelor in ediția 23 din sezonul 11 Chefi la cuțite, de pe 16 mai 2023. Cel de-al doilea battle a adus o proba neașteptata pentru concurenții lui chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu.

- In aceasta ediție, echipa lui chef Sorin Bontea a fost salvata, astfel ca la duel au intrat echipele celorlalți doi chefi. Concurenții au avut de pregatit o farfurie unde cartoful este „vedeta” principala.

- Ieri seara, la Chefi la cuțite, Sorin Bontea a mai caștigat o amuleta valoroasa, dupa o intrecere la care degustatorul invitat a fost Liviu Varciu. Victoria a fost savurata din plin de Chef Bontea, intr-o ediție a show-ului culinar care s-a impus din nou ca lider de audiența.

- Gina Pistol i-a surprins pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu atunci cand a anunțat ce amuleta a pregatit, in ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, difuzata pe 12 aprilie 2023.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…