Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Hategan va arbitra la Cupa Mondiala a Cluburilor, el fiind reprezentantul UEFA la competitia din Qatar, din perioada 11-21 decembrie, anunța news.ro.Vezi si: Cum joaca Pro Romania și ALDE in turul 2 al alegerilor prezidențiale / SURSE . Hategan va fi ajutat de Octavian Sovre…

- Imnul secuiesc a fost intonat joi, 7 noiembrie, in deschiderea Campionatului National de Inot in bazin de 25 metri seniori, tineret si juniori. Competitia se desfasoara la Miercurea Ciuc in perioada 7-10 noiembrie si este organizata de catre Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern.

- Potrivit reprezentantului ISU, Iulian Rotariu va pleca duminica spre Mozambic, unde urmeaza sa alerge peste 200 de kilometri prin padurile tropicale si plaja Oceanului Indian. Competitia se va desfasura in perioada 10- 14 noiembrie, intre provinciile Gaza si Inhambane din Sudul Mozambicului…

- Simona Halep are șanse mari sa se califice in semifinale la Turneul Campioanelor, chiar daca a pierdut meciul cu Elina Svitolina, scor 5-7, 3-6. Romanca poate profita de retragerea Biancai Andreescu din competiție, dar este obligata sa caștige meciul de vineri, cu sportiva Karolina Pliskova. Simona…

- Actorul Bogdan Stanoevici (61 de ani), candidat independent la alegerile prezidentiale si fost ministru pentru romanii de pretutindeni in Guvernul Ponta, si-a dat masura talentului in direct la TVR 1.

- Loteria Romana organizeaza sambata, 5 octombrie, cea de a XXII-a editie a Crosului Loteriei Romane in PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA/TITAN din Bucuresti. Evenimentul, devenit traditional, incurajeaza adoptarea unui stil de viata sanatos prin miscare in aer liber si practicarea sportului. PARTICIPAREA ESTE…

- Cea de-a 7-a editie a Maratonului Olteniei a debutat pe 31 august 2019, in Capitala Tinutului, cum este supranumit orasul Ramnicu Valcea, cu o portie generoasa de adrenalina si oportunitatea de a darui #energiepentrubine cauzelor sociale sprijinite de eveniment. Prima zi a evenimentului a adunat la…