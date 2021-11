Stiri pe aceeasi tema

- Fara dar și poate, separarea de coechipierii lor a pus o presiune foarte mare pe concurenții din Asia Express. Totul a devenit brusc mult mai greu pe Drumul Imparaților, insa și revederea a fost una pe masura. Ei bine, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii, a izbucnit in lacrimi in fața lui Mihai Petre…

- Eliza și Cosmin Natanticu s-au certat la „Asia Express”. Cei doi au cedat presiunii probei și au inceput sa țipe unul la celalalt. Nervii lor au fost intinși la maximum și au rabufnit. Tensiunea, stresul și agitația iși spun cuvantul in emisiunea de la Antena 1. Eliza și Cosmin Natanticu și-au aruncat…

- Concurenții din Asia Express sunt puși in fața a fel și fel de situații neplacute in competiție, iar odata ajunși in Georgia, aventura de pe Drumul Imparaților devine din ce in ce mai grea. Mihai Petre a fost pus intr-o situație neplacuta in momentul in care el, alaturi de soția lui, Elwira, se aflau…

- Cele șase echipe au pornit in Cursa pentru Imunitate inca de la primele ore ale dimineții și au fost nevoite sa faca autostopul. Mihai Petre și Elwira au intampinat o situație mai delicata in drum spre Irina Fodor.

- Ediția de luni seara a venit cu noi provocari pentru concurenți. Ultima etapa din Turcia este una plina de adrenalina și probe care le-a pus la incercare limitele celor șapte echipe. Concurenții au luptat in ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express pentru prima Imunitate a etapei 5 și un pașaport asigurat…

- Ediția de duminica seara, Asia Express sezonul 4 , a fost una plina de provocari pentru concurenți. Tensiunile și presiunea și-au pus amprenta asupra concurenților din Asia Express. Mihai Petre nu s-a mai putut abține și a țipat la Elwira, gest care a surprins celelalte echipe. Primele echipe care…

- Iata ca probele nu s-au oprit aici, iar Irina Fodor le-a mai pregatit concurenților inca ceva. Dat fiind faptul ca Mihai Petre și Elwira au caștigat amuleta, aceștia au putut pleca mai repede, fara sa rezolve o anagrama data de Irina pentru cncurenți.

- Concurenții au reușit sa faca rost de cele trei elemente din prima misiune, insa cursa nu se termina aici. Aceștia au avut parte de o surpriza de proporții mari dupa ce au ajuns la stadionul Ermeydani Kirkpinar.