Aventura de pe Drumul Imparaților continua și in ediția a șasea din sezonul patru Asia Express, așa ca pe vedetele noastre nu le-au ocolit probele care le-au pus in dificultate. Așadar, concurenții au ajuns intr-un hamam turcesc, acolo unde echipele au fost nevoite sa faca proba in costum de baie.