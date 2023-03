Stiri pe aceeasi tema

- Cursa pentru ultima șansa incordata in ediția de aseara America Express, care a fost lider de audiența! Echipele care s-au aliniat la start au fost Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, Catalin Bordea și Nelu Cortea.

- Prima proba de la cursa pentru ultima șansa din Guatemala le-a dat mari batai de cap echipelor. Puya, Melinda, Andreea Balan, Andreea Antonescu, Jean și Dinu Gavril au ramas uimiți cand au vazut ce trebuie sa manance in ediția 20 din America Express, de pe 15 februarie 2023.

- In ediția a 16-a din America Express - Drumul Aurului, trei echipe s-au luptat pentru a obține biletele catre Guatemala. Cursa pentru ultima șansa a fost una picanta și plina de provocari care le-au dat mari batai de cap concurenților.

- Concurenții au aflat care sunt cele trei echipe care intra la cursa pentru ultima șansa, in funcție de clasament, dar și de votul colegilor. Momentul a creat controverse printre echipe și au ieșit la iveala noi strategii și alianțe.

- Dupa un joc de amuleta desfașurat in hațișul junglei și caștigat de cuplul Puya – Melinda, aseara, la America Express, Irina Fodor a acordat ultima imunitate din Mexic. Fericiții caștigatori, care ajung astfel in Guatemala, sunt Catalin Bordea și Nelu Co

- Ediția de astazi a adus noi provocari pentru concurenții de la America Express, caci au fost nevoiți sa spuna cate o greșeala la care se gandesc și in prezent. In ediția din urma cu o seara, echipele au ajuns la un vrajitor, iar inainte de a prepara poțiunile, și-au spus regretele.

- Ediția de aseara America Express a incheiat cea de-a treia etapa de pe Drumul aurului cu o noua eliminare: Bruja și Pufeh au parasit competiția, ajungand ultimii la Irina Fodor in cursa pentru ultima șansa.

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au trecut prin momente terifiante la America Express – Drumul Aurului. Ce se intampla in episodul din aceasta seara, care va fi difuzat la Antena 1 incepand cu ora 20:30. America Express continua! In ediția din seara aceasta, urmeaza cursa pentru a doua amuleta și…