- In ediția din aceasta seara, o echipa a fost eliminata chiar inainte de a ajunge in Columbia. Concurenții nu se așteptau ca vulturul sa fie roșu, moment in care au marturisit ca s-au ințeles de minune cu echipa care tocmai a fost eliminata.

- Doua echipe au primit penalizari la America Express - Drumul Aurului. Din ce motiv au fost „pedepsiți” concurenții intr-o cursa importanta, cea pentru imunitate. Judecatorul le-a spus ce se intampla daca misiunea nu este dusa la bun sfarșit.

- La finalul ediției din aceasta seara, o echipa a fost eliminata. Concurenții nu se așteptau la acest deznodamant, marturisind ca avea mari șanse sa ramana pana la final. Cu toate acestea, aventura lor pe Drumul Aurului a ajuns la final.

- Cele 9 perechi de vedete au „luptat” cu toate armele pentru a caștiga prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului. Echipele au trecut prin misiuni dificile pana sa ajunga la Irina Fodor, iar doar doi concurenți se vor bucura de cazare, bani, mancare, transport și vacanța.

- Puya și soția lui, Melinda, au intampinat dificultați dupa ce cursa din prima zi de pe Drumul Aurului s-a incheiat. Concurenții au fost la un pas sa renunțe la a mai cauta cazare, dupa ce s-au „lovit” de refuzurile localnicilor. Intr-un final, cei doi au fost gazduiți de o femeie, insa au avut parte…

- Tensiunile și adrenalina și-au spus cuvantul in prima ediție din America Express - Drumul Aurului. Concurenții au fost puși sa iși depașeasca limitele fizice și psihice inca de la sosirea in Mexic. Mai mult decat atat, Catalin Scarlatescu a fost „salvat” de iubita lui, Doina Teodoru, la una dintre misiuni.

- America Express – Drumul Aurului vine la Antena 1 cu o premiera maraton! Duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 16, 17 și 18 ianuarie, de la 20:30, telespectatorii vor urmari inceputul celei mai periculoase aventuri la capatul lumii.

- Aventura trepidanta pe care 9 echipe de vedete o traiesc la America Express – Drumul Aurului este pe cale sa inceapa! Mai sunt doar cateva zile pana cand cel mai dur reality show din Romania revine la Antena 1 cu o premiera maraton: duminica, 15 ianuarie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri,…