- Dupa experiența de la Asia Express – Drumul Imparaților, Irina Fodor continua aventura alaturi de echipa celui mai așteptat reality show din Romania, pașind pe Drumul Aurului, la America Express. Maine seara, dupa ora 20:00, Irina va da la Antena 1 startul in cursa nebuna prin trei țari, rostind cuvintele…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Raluca Dragoi a oferit primele declarații despre sarcina. Artista a vorbit despre cum a primit ea aceasta veste extrem de importanta, dar a vorbit și despre cum a reacționat iubitul ei cand a aflat ca vor deveni parinți pentru prima data. Iata ce declarații a facut…

- Sarbul Novak Djokovici, care va reveni la Australian Open in ianuarie, dupa ce a fost impiedicat sa participe la editia trecuta pentru ca nu este vaccinat impotriva covid-19, spera sa fie primit calduros de publicul din Australia, relateaza AFP. "Dupa ce s-a intamplat anul trecut, sper ca voi fi primit…

- Irina și Razvan Fodor sunt casatoriți din 2010 și au impreuna o fetița. Cei doi formeaza unul dintre cele mai admirate cupluri din showbiz, iar de-alugul timpului au avut numai cuvinte de lauda unul la adresa celuilalt. Acum, prezentatoarea de la „America Express” a dezvaluit de la ce pornesc certurile…

- Echipele au primit o veste neașteptata din partea Ginei Pistol in ediția 26 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 31 octombrie 2022. Concurenții au ramas uimiți atunci cand prezentatoarea TV a spus tema de gatit din aceasta seara.

- In primul episod de Jurnal de America Express cele noua cupluri participante au vorbit despre cum li se pare experiența de a concura in cel mai dur reality show din Romania. Publicul Antena 1 și AntenaPLAY are acces la Jurnal de America Express. Saptamanal, luni și marți, dupa Chefi la cutite, dar și…