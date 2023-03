Stiri pe aceeasi tema

- Cursa pentru ultima șansa incheiata tarziu in noapte la America Express – cele trei echipe, Andreea Balan și Andreea Antonescu, Bie Adam și Mikey, Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au trecut prin cele mai diverse misiuni, sperand ca la capatul intrecer

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au apelat la poliție pentru transportul catre urmatoarea runda din cursa pentru ultima sanșa. Cei doi nu au fost refuzați de reprezentanții autoritaților și s-au urcat in mașina pentru a fi transportați.

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza unul din cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi și-au recunoscut public relația anul trecut, iar acum sunt priviți de o țara intreaga in competiția ,,America Express”, acolo unde formeaza una din cele mai bune echipe. Concurenții din…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu nu stau pe ganduri și acționeaza atunci cand iși doresc ceva. La ce strategie au apelat cele doua artiste la America Express - Drumul Aurului. Ce a enervat-o pe Doina Teodoru, iubita lui Catalin Scarlatescu, in timpul probei.

- Tensiunea este la cote maxime la America Express! Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au avut prima cearta dupa o proba. De la ce a pornit totul intre cei doi. Ce a deranjat-o pe iubita juratului de la Chefi la Cuțite.

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…

- Tensiunile și adrenalina și-au spus cuvantul in prima ediție din America Express - Drumul Aurului. Concurenții au fost puși sa iși depașeasca limitele fizice și psihice inca de la sosirea in Mexic. Mai mult decat atat, Catalin Scarlatescu a fost „salvat” de iubita lui, Doina Teodoru, la una dintre misiuni.