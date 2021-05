Concurenții Asia Express 2021. Ce vedete participă! Concurenții Asia Express 2021. Ce vedete participa! Sezonul cu numarul 4 al reality show-ului Asia Express va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil in toamna, dar filmarile incep peste doar cateva zile. Noua perechi de vedete vor pleca pe Drumul Imparaților pentru aventura vieții lor. Vor abandona stilul de viața comod din Romania și vor trebui sa treaca peste probe dificile. Totul incercand sa se descurce in condiții extrem de sarace, dar și periculoase, cu doar 1 euro pe zi. Astfel ei vor trebui sa iși procure mancare, cazare și transport. Lidia Buble va porni in aceasta aventura alaturi de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express continua aventura pe Drumul Imparaților! Sezonul cu numarul 9 o va avea prezentatoare pe Irina Fodor, cea care i-a luat locul Ginei Pistol in cel mai dur reality show din Romania. De ce va renunța noua prezentatoare la alintul "simpaticilor".

- Adriana Trandafir va face echipa cu fiica ei, Maria Speranța, in urmatorul sezon Asia Express - Drumul Imparatului. Actrița a caștigat recent și show-ul Te cunosc de undeva!, unde a participat alaturi de Romica Țociu. Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, este gata sa dea startul unui…

- Filmarile pentru cel de-al patrulea sezon Asia Express – Drumul Imparaților vor incepe luna aceasta. Telespectatorii și fanii reality-show-ului de la Antena 1 vor fi in permanența ținuți la curent cu ce se intampla acolo atat pe TV, cat și in online, pe a1.ro, in secțiunea Jurnal de Asia și pe conturile…

- Destinații in premiera in noul sezon al emisiunii Asia Express! Noi vedete calca pe taram minat și incearca sa-și intreaca limitele și sa reziste cat de mult posibil in experiența vieții lor. Unde se filmeaza sezonul cu numarul 4? Asia Express 4: unde se filmeaza noul sezon? Destinații deosebite pentru…

- Asia Express sezonul 4 – Drumul Imparaților va reveni in curand pe micile ecrane. Dupa o indelunga așteptare, unul dintre cele mai urmarite show-uri de la Antena 1 este gata sa ofere experiențe de vis. Asia Express, cel mai dur reality show din Romania pregatește un nou sezon. De data aceasta vedetele…

- Dupa o indelunga așteptare, Asia Express, cel mai dur reality show din Romania pregatește un nou sezon. De data aceasta vedetele vor porni pe Drumul Imparaților, ruta ce va incepe in Turcia, va continua cu Georgia și Azerbaijan, urmand ca destinațiile urmatoare sa fie dezvaluite ulterior. Concurenții…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca mai multe drepturi și libertați cetațenești au fost afectate in pandemie. Citește și: Mircea Dinescu, dezvaluiri rușinoase despre Gabriel Liiceanu: A refuzat sa fie dizident de frica. Dupa 1989 a primit de la SRI…

- Vești uriașe pentru fanii celei mai tari emisiuni culinare din Romania. Am aflat cand incepe sezonul 9 din Chefi la cuțite. Prima ediție a fost anunțata de Antena 1, iar in continuare va prezentam programul oficial.