Au fost anunțați cațiva dintre concurenții America Express 2024. Printre ei se numara și Iulia Albu, care pleaca in aventura cu iubitul ei. Noua echipe de vedete au acceptat provocarea America Express 2024. Dupa ce au fost desemnați caștigatorii America Express 2023, producatorii au anunțat ca urmeaza un nou sezon. Filmarile vor continua tot in America, spre deosebire de celalalte sezoane, care au avut loc in Asia. Pana acum s-a aflat ca vor pleca in America Express 2024 o echipa formata din Alexia Eram și Aris, fratele ei, alta din Roxana Ciuhulescu și soțul ei, iar ultimii anunțați sunt Iulia…