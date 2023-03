Concurentele de la “Bravo, ai stil!”, prima ediție de pe Kanal D2 Concurentele de la “Bravo, ai stil!”, prima ediție de pe Kanal D2 Zece concurente hotarate sa caștige titlul de Cea mai stilata femeie din Romania intra de duminica, 2 aprilie, de la ora 19:00, in competiția – “Bravo, ai stil!”, sezonul opt. Ediția speciala difuzata duminica seara va marca și lansarea noului post de televiziune Kanal D2. Inca necunoscute publicului larg, concurentele sunt studente, antreprenoare, creatoare de conținut, unele foarte vocale, altele mai timide, dar toate ambițioase și hotarate sa iși demonstreze calitațile. Din 2 aprilie, cele zece concurente se vor afla sub lupa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

