Gigantul din Taiwan al electronicii, Foxconn, a dezvaluit luni, 18 octombrie, trei prototipuri de vehicule electrice, intenționand sa devina un jucator cheie pe aceasta piața și de a gasi parteneri. Principalul furnizor de electronica din lume, și in special al Apple, a investit zeci de milioane de dolari in vehicule electrice. O berlina, un SUV […]