- Consiliul Concurentei va propune Bancii Nationale a Romaniei sa faciliteze refinantarea creditelor in lei, asa cum a facut deja in ceea ce priveste conversia in lei a imprumuturilor in valuta, a declarat, marti, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul unei dezbateri privind…

- Consiliul Concurentei va propune Bancii Nationale a Romaniei sa faciliteze refinantarea creditelor in lei, asa cum a facut deja in ceea ce priveste conversia in lei a imprumuturilor in valuta, a declarat, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, in cadrul unei dezbateri privind plafonarea…

- Potrivit unui comunicat al institutiei, remis joi AGERPRES, in cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare 'taiat'), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ…

- In cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare ’taiat’), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate, a informat joi Consiliul…

- „Referitor la declaratiile din data de 20 aprilie, facute cu ocazia unei conferinte organizate de Consiliul Concurentei, privind eventuale corectii ale tarifelor de distributie a energiei electrice care ar putea fi efectuate de catre ANRE, Electrica precizeaza ca modalitatea de recuperare a prejudiciilor…

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu. "Mai multe companii au fost păgubite.…

- Intr-un mesaj cu ocazia prezentarii raportului de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2017, președinele Klaus Iohannis a precizat ca inca politicile publice ignora principiile bunei guvernari și importanța protejarii concurenței mediului economic. Șeful statului a mai precizat și ca integrarea…

