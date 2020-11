Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a anuntat, joi seara, ca urmeaza sa candideze pentru functia de presedinte al Consiliului. "Dupa o atenta analiza, am luat hotararea de a candida pentru presedintia Consiliului Superior al Magistraturii. Le-am…

- INNA a inceput o sesiune muzicala care se numește “Dance Queen’s House”, care va dura 3 saptamani intr-o casa spectaculoasa in afara Bucureștiului. Toate momentele care au loc in casa, procesul creativ vor fi prezentate fanilor intr-un daily vlog care va aparea pe canalul de YouTube al INNEI care are…

- Iurie Iordan a fost desemnat vicepreședintele Curții de Apel Chișinau. In cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii, membrii acesteia i-au aprobat candidatura cu majoritatea voturilor.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat pe Facebook ca a fost infectat cu coronavirus."Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea in Israel. Testul a fost negativ. Duminica noaptea am avut simptome…

- Luand in considerare adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Brașov nr. 12905/29.10.2020, precum și adresa Inspectoratului Școlar al Județului Brașov nr. 9225/29.10.2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 36/29.10.2020, care prevede urmatoarele:…

- Prefectul Mihai Catalin Vasii a convocat, astazi, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov, in vederea aprobarii scenariului de funcționare al unitaților de invațamant preuniversitar de pe raza unitații administrativ-teritoriale Ucea. Luand in considerare avizul Direcției de Sanatate Publica…

- "Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a adoptat astazi Hotararea nr. 34/27.10.2020, privind constatarea depasirii incidentei cumulate de 3/1.000 de locuitori a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile in municipiul Brasov si comuna Harman, precum si instituirea…

- Doi angajati ai Consiliului Superior al Magistraturii au fost testati pozitiv cu coronavirus. Spre deosebire de Parchetul General, unde cazurile de COVID-19 au fost tinute secrete, iar dezinfectarea s-a facut dupa mai multe zile, conducerea CSM precizeaza pentru STIRIPESURSE.RO s-au luat toate masurile…