La Universitatea de Științe Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV), internship-urile s-au dovedit a fi la mare cautare in randul tinerilor care prefera sa ramana peste vara sa-și consolideze cunoștințele teoretice in locațiile instituției de invațamant superior. La apelul lansat de catre USV Iași, au fost depuse 65 dosare pentru 34 de posturi disponibile. Studenții selectați sunt de la cele patru facultați ale USV Iași și au inceput lucrul ieri, 15 iulie, iar pana pe 14 septembrie 2024 vor lucra, timp de opt ore pe zi in locații precum Institutul de Cercetari pentru Agricultura și Mediu,…