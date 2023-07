Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca anunta ca a dat startul sesiunii de admitere pentru anul universitar 2023-2024, peste 19.000 de locuri fiind disponibile pentru absolventii de liceu. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a dat luni, 10 iulie 2023, startul sesiunii de vara…

- Totul s-a intamplat in anul 2020 cand atat edupedu , cat și alte publicații naționale au scos la iveala neregula din cv-ul primarului și ca de fapt acesta fusese de fapt exmatriculat.Prima oara s-a intamplat la o facultate din București. In urma cu doi ani, primarul s-a inscris din nou la o facultate…

- De azi, elevii pot completa fișele de inscriere pentru admitere la liceu 2023. Conform calendarului oficial, absolventii clasei a VIII-a completeaza optiunile in fisele de inscriere la liceu, in prezenta parintelui si asistati de diriginte, in perioada 6-7 iulie si 10-17 iulie 2023. In 19 iulie va avea…

- Universitatea Politehnica Timișoara a lansat joi, 15 iunie 2023, proiectul UPT Campus Creativ, ce face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023”, cu ocazia careia inițiatorii proiectului, echipa UPT și Liga Studenților din Facultatea de Automatica…

- Mihnea Costoiu. Rectorul Universitatii Politehnica din Bucuresti, a declarat ca studentii instituției de invațamant superior vor avea acces gratuit la toate tehnologiile dezvoltate de Google. Un nou Google Tech Lab a fost inaugurat, vineri, la Facultatea de Automatica si Calculatoare.

- 30% dintre candidații la admiterea in școlile MAI au picat proba sportiva. Sindicatul național al polițiștilor și personalului contractual anunța, intr-un comunicat, ca 30% dintre candidații la școlile MAI au fost declarați nepromovați. ”Situația poate degenera dramatic. Numarul candidaților care vor…

- Conform unor serii de articole aparute ieri, 11 mai 2023, in publicații naționale și televiziuni, DNA a efectuat percheziții la Primaria Brașov, condusa de USR-istul Allen Coliban. Ca urmare a acestor articole de presa, administrația Coliban a avut o reacție extrem de slaba, singura comunicare facuta…

- „Break some stuff!” – aceasta a fost invitația la experimentare și invațare pe care le-a facut-o CEO-ul Vodafone Romania, Achilelas Kanaris, studenților de la Facultatea de Electronica din cadrul Universitații Politehnice din București (UPB). CITESTE SI Indicele ROBOR la 3 luni a continuat tendința…