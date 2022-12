Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Primariei Timisoara, pretul pentru abonatii Colterm ramane neschimbat, Primaria Timisoara va mari subventia anuala cu 32 de milioane de lei. Aceasta dupa ce consilierii locali au decis ca pretul de facturare al serviciului de termoficare sa se majoreze cu…

- Consiliul Judetean Timis a transmis public un ultimatum adresat Primariei Timisoara legat de extinderea la patru benzi a drumului județean 691. CJT arata ca desi a fost incheiat un protocol cu primariile Timișoara și Dumbravița pentru predarea stalpilor care trebuie mutati de pe traseu pana acum nu…

- Coșurile cu pungi pentru proprietarii de caini sunt folosite pe post de tomberon de clujeni. ”Oameni buni, oare va mai amintiți de un soi de mic scandal cu ”producția” animalelor de companie ?Unul in care USR a semnalat buba, a cerut soluții și s-a creat o soluție, pardon, carpeala la aceasta tema,…

- Consilierii locali timișoreni s-au certat, joi seara, pe un proiect referitor la achiziția terenului care gazduiește fostul Liceu de Arte și fostul sediu al Inspectoratului Școlar Județean, un cvartal cu ieșire la patru strazi, situat chiar peste drum de sediul Primariei Timișoara. Disputa a pornit…

- Decizie definitiva a Curții de Apel Timișoara, care a respins solicitarea de stramutare a unui proces derulat intre municipalitate și Sindicatul Liber al Salariaților din Primaria Timișoara pe tema uneia dintre organigrame.

- Municipalitatea timișoreana vrea sa rezolve problema coșurilor de gunoi din oraș, așa ca pe langa cele 500 deja cumparate dupa mai multe licitații, acum dorește sa cumpere alte 240. De aceasta data urca de cateva ori și prețul oferit pe bucata, de la 833 de lei la aproximativ 3800 de lei bucata. Cele…

- Un oraș tot mai curat. Dupa ce, in vara, a montat 500 de coșuri de gunoi anti-vandalizare, iata ca acum Primaria Timișoara mai cumpara inca 240 de coșuri de gunoi stradale. Un anunț in acest sens a fost postat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

- In sistemul electronic național de licitații publice a fost publicat anunțul Primariei Timișoara prin care dorește gasirea executantului pentru studiul de fezabilitate afferent noii Radiale Vest, șoseaua care pornește de la strada Garii, care va traversa orașul in direcția vest, urmand sa se lege și…