- Admitere de toamna și inceput de nou an universitar. USAMV este prima universitate din Iasi care iși deschide porțile – de ce mai devreme? Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași va marca deschiderea noului an universitar 2020-2021 printr-o ceremonie…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) va marca deschiderea noului an universitar 2020-2021 printr-o ceremonie speciala luni, 14 septembrie 2020. Pentru a respecta toate condițiile de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor…

- Roșiile romaneșt sunt mult mai gustoase, dar sunt mai sensibile si au o productivitate mai mica in comparație cu roșiile existente pe piața.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 111: Mai, fatalailor! Va explica Danuța cum e cu autostrazile Profesorii de la Universitatea…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" este prima institutie de invatamant superior din capitala Moldovei care a decis definitiv cum vor incepe cursurile. Acest lucru este cauzat si de faptul ca acestia incep intotdeauna anul cu doua saptamani mai devreme,…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) organizeaza o noua sesiune de admitere in perioada 07- 10 septembrie 2020 pentru locurile ramase neocupate la admiterea din vara. In total, este vorba despre 377 de locuri la buget și taxa, atat pentru…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad”din Iasi sprijina studentii oferindu-le prosibilitatea inscrieri in programe de internship platite. Nu mai putin de 50 de studenti de la cele patru facultati ale USAMV s-au inscris si lucreaza deja in cadrul internship-urilor…

- Studenti ai Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iasi (USAMV) au participat la primul simpozion stiintific organizat in mediul virtual, la Cluj-Napoca. Cristina Precupeanu si Georgiana Radeanu, de la Facultatea de Horticultura a USAMV Iasi, au participat…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași organizeaza ”Ziua lupinului”, o intalnire cu fermieri, studenți, cadre didactice și persoane interesate de cultura lupinului, in general, și a lupinul andin (L. mutabilis), in particular. Evenimentul va avea loc…