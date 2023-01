Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Danciu, Codruța Began și Andrei Neagu sunt cei trei nominalizați spre eliminare in cadrul consiliului Survivor Romania 2023, de miercuri, 25 ianuarie. Unul dintre cei trei Razboinici va parasi competiția din Republica Dominicana. Cine este cel care a intrunit cele mai puține voturi din partea…

- Irisha, pe numele sau real Irina Ceban, a facut furori in 2021 la „Survivor Romania”. Ea a ajuns in atenția publicului dupa ce a participat la show-ul de supraviețuire din Republica Dominicana, dar și la emisiunea „Bravo, ai stil”. In varsta de 34 de ani, Irisha este model și originara din Republica…

- Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie au avut un schimb dur de replici la Survivor Romania 2023. Tensiunile au aparut in echipa Faimoșilor dupa o saptamana petrecuta in Republica Dominicana. Au aparut primele neințelegeri in echipa Faimoșilor de la Survivor Romania 2023 . Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie…

- Razboinicii au avut parte de o revenire fantastica in primul joc pentru imunitate de la Survivor 2023. Dupa ce scorul era 8 – 4 pentru Faimoși, luptatorii din tribul albastru au demonstrat ca sunt adevarați supraviețuitori și au caștigat totemul de imunitate. Cine sunt Faimoșii in pericol de eliminare.…

- Maria Constantin a acceptat provocarea de a participa la cel mai dur reality show din lume, Survivor Romania. Frumoasa interpreta de muzica populara va face tot posibilul pentru a demonstra ca are toate atuurile necesare pentru a ajunge in marea finala din Republica Dominicana. Maria Constantin va lupta…

- Pregatirile pentru cel mai dur reality-show, așa cum este descris Survivor Romania, sunt pe ultima suta de metri. Echipele de concurenți care se vor aventura in Republica Dominicana au primis deja contur. Cine este Ada Dumitru, concurenta la Survivor Romania 2023 in echipa Faimoșilor. Lista concurenților…

- Au mai ramas doua saptamani pana la premiera Survivor Romania 2023, iar concurenții au intrat, deja, in pregatirile pe ultima suta de metri. Vica Blochina abia așteapta sa plece in Republica Dominicana, de unde este convinsa ca va veni cu 10 kilograme mai supla. La ce alimente a renunțat complet blondina,…

- Așteptarea a luat sfarșit. Daniel Pavel a anunțat cine sunt cele 12 vedete care vor face parte din echipa Faimoșilor de la Survivor Romania 2023. Ei sunt concurenții tribului roșu, cei care au acceptat provocarea de a pleca in Republica Dominicana. Vedetele care vor participa la Survivor Romania 2023…