- Ultima gala de vineri a starnit o mulțime de reacții in casa Mireasa. Albert, Alexandru și Vlad au intrat in cursa de eliminare, iar cei trei sunt convinși ca de acum incolo a inceput cu adevarat competiția.

- In cursul zilei de ieri, iubita lui Cristian a fost eliminata din casa Mireasa, sezonul 9. Cu lacrimi in ochi, Antonia și iubitul ei și-au luat ramas-bun. Vizibil copleșiți de durere, cei doi au fost nevoiți sa se desparta dupa ce publicul a decis ca tanara sa iasa din competiție.

- Antonia are, din nou, stari proaste și nu se simte bine nici fizic, dar nici psihic. Episoadele de bulimie au aparut și, in urma incalcarii repetate a regulamentului Mireasa, a ajuns in cursa de eliminare.

- Cristian și Dediș au intrat in cursa de elimare. Fiul Doamnei Daniela s-a aratat nemulțumit de faptul ca alegand sa incheie relația cu Laura a ajuns pe ultimul loc in clasamentul publicului.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- Cristina și Alex s-au declarat in urma cu o luna un cuplu, dar se pare ca inca exista unele probleme intre cei doi. Concurenta se teme ca dintr-o relație frumoasa ar putea ca intr-o zi totul sa se spulbere.

- Laura și Cristian de la Mireasa sunt primii concurenți care s-au declarat un cuplu in competiție, iar de curand au aparut și primele probleme intre tanara și mama iubitului ei. Doamna Daniela a dat de ințeles ca e mai apropiata de Andrada, in timp ce fiul ei are o relație cu Laura.

- Timp de o saptamana, publicul Mireasa a votat la cursa de eliminare la care s-au aflat Cristi și Valentin. Simona Gherghe a anunțat in gala de pe 23 februarie 2024 rezultatul cursei de eliminare.