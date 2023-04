Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite continua cu o poveste de viața impresionanta și o adevarata dovada de determinare și curaj. Cosmina Grigore susține și traiește un stil de viața sanatos, dupa ce viața i-a fost pusa la incercare de o boala incurabila. Concurenta a fost diagnosticata…

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite a inceput cu o concurenta cu totul speciala, care a avut o aparție de senzație. Irina Maria are doar 7 ani, insa a reușit sa iși cucereasca pe jurați cu personalitatea ei impresionanta și indrazneața, in ciuda varstei. Iata ce a gatit!

- In aceasta seara, Ioan Strugari a decis sa lase primaria din comuna Parva și a venit la Chefi la cuțite, unde a gatit un preaprat cu aer ardelenesc, tradițional și autentic zonei din care provine. Concurentul nu a venit singur, ci insoțit de fiica lui, care s-a susținut necondiționat.

- Gabriela Vilcea a venit cu un preparat special la Chefi la cuțite. Tanara spune ca viața i s-a schimbat de cand a mers pentru prima data in Israel, unde avea sa il cunoasca pe tatal fiicei sale, despre care spune ca este un barbat mai in varsta decat ea.

- In ediția din aceasta seara, la Chefi la cuțite sezonul 11, Oana Ivanciuc a facut dezvaluiri neașteptate in show-ul culinar, iar jurații au ramas uimiți atunci cand i-au auzit povestea. Concurenta a marturisit ca are peste 20 de piercing-uri și este pasionata de acest lucru.

- Adriana Stanescu le-a povestit celor trei chefi dramele prin care a trecut. Dupa ce a plecat de acasa la 19 ani, ea a locuit pe strazile din Londra fiindca nu avea bani, alaturi de soțul ei. Dupa divorț, s-a intors la prima ei dragoste, sportul și a facut o cariera in domeniu.

- Ediția din aceasta seara a competiției Chefi la cuțite a avut și un moment special, dedicat lui Catalin Scarlatescu. Delia Savoiu a venit cu o pasiune rar intalnita pentru jurat, pe care nu a ezitat sa și-o exprime. Pentru ca are deja iubita, concurenta s-a oferit sa ii cante la nunta, cand va lua decizia…

- Brigitta Gheorghe a cucerit publicul cu frumusețea sa și talentul deosebit in sezonul 10 Chefi la cuțite, insa puțini sunt cei care știu cum arata și cu ce se ocupa acum fosta concurenta a show-ului culinar.