Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al treilea an la rand, contextul pandemic in care ne aflam ofera si o fereastra de oportunitate pentru admiterea la universitate in cazul unor tineri, care pot intra doar cu media de la Bacalaureat, daca este una ridicata, scapand de stresul examinarii suplimentare. Cu doua exceptii, toate facultatile…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) va implementa un sistem de cloud institutional in cadrul proiectului „Mediu colaborativ pentru dezvoltarea arhitecturilor cloud bazate pe OpenStack cu aplicatii in CDI", cu valoarea de 5,048,822.88 lei, finantat prin Fondul European de Dezvoltare…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) scoate anul acesta la concurs un numar de 6.500 de locuri la concursul de admitere, dintre care 3.400 sunt la licenta, 2.900 la master si 200 la doctorat. In ceea ce priveste locurile la buget, fara taxa, finantate de statul roman, doar la licenta…

- Rezultate Evaluare Naționala Gorj 2022. Absolvenții claselor a VIII-a din județul Gorj, care au susținut examenele la Evaluare Naționala saptamana trecuta, afla astazi ce note au primit și, in funcție de acestea, iși vor stabili opțiunile pentru admiterea la liceu. VEZI REZULTATE EVALUARE NATIONALA…

- Rezultate Evaluare Naționala Bacau 2022. Absolvenții claselor a VIII-a din județul Bacau, care au susținut, zilele trecute, examenele la Evaluare Naționala, afla astazi ce note au obținut., Media obținuta la Evaluare Naționala este un criteriu esențial pentru admiterea la liceu 2022, reprezentand 80%…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC) scoate la concurs 12.075 de locuri pentru admiterea din iulie, dintre care 7.778 de locuri la studii universitare de licenta si 4.297 de locuri la studii universitare de master. Absolventii de liceu au la dispozitie 4.214 locuri la buget si 3.564…

- Doi studenti de la Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica din cadrul Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati au obtinut premiul special la un concurs de microcontrollere organizat de Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi.

- Studentii de la universitatile din Iasi pasionati de tehnologie au oportunitatea de a participare la cea de-a noua editie a programului „Seeds for the Future", organizat de catre Huawei Romania. Scopul companiei este de a „identifica tinere talente din domeniu si de a contribui la formarea si dezvoltarea…