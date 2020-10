Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Serenada Sirghi a revenit la X Factor, la patru ani de la prima sa participare. De aceasta data, tanara a cantat piesa ”I Don't Think About You”, iar prestația sa a trimis-o direct in Bootcamp.

- O prestație fantastica ridica in picioare jurații X Factor, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, iar cu toții sunt de acord ca tanara din fața lor poate pleca acasa cu marele trofeu din cel de-al noualea sezon.

- Duminica seara s-a ras și s-a plans in cea de-a doua ediție iUmor, difuzata la Antena 1. Georgiana Lupu, campioana naționala la bob in 2018, a impresionat cu numarul ei de autoironie, dar și cu povestea de viața incredibila. Tanara a fost nascuta in pușcarie, a crescut fara parinți și nu și-a cunoscut…

- Aparitie de senzatie in seara aceasta la show-ul X-Factor! Adrian Mihai Petreche, nepotul lui Florin Salam a fost unul dintre concuretii care au urcat pe scena. Juratii au ramas uimiti de talentul lui.

- "Imi place sa cant asa cum pot, prin semne si prin suflet", a spus tanara. Jeni a interpretat melodia “Cuvinte”, de la Crush și Alexandra Ungureanu. “Vocea mea interioara nu poate fi oprita!”, a spus ea, dupa ce a terminat de cantat. Cuvintele pe care le-a adresat juriului au fost afisate…

- Florin Doleanu a ajuns pentru prima data pe o scena, in premiera sezonului 9 al emisiunii "X Factor". A reușit sa impresioneze cu o melodie proprie, despre viața sa de șofer, departe de familie și copilul lui mic.

- „Tot ce s-a rescris anul asta este mai greu”, a devoalat Mihaela Radulescu, una dintre gazdele show-ului ”Ferma” de la PRO TV. Așadar, se anunța aventura, tensiuni, momente emoționante, foamete, dar și concurenți pe masura care vor transforma aceste stari și atribuite in ceva cu totul surprinzator.…

- Caștigator in 2013, sub mentoratul Deliei, Florin Ristei a revenit in competiția X Factor in sezonul noua, dar de aceasta data ca jurat. Ristei s-a adaptat imediat atat cu noul scaun de la pupitru, cat și in echipa, așa ca nu a trecut mult pana ce a primit și ”botezul” X Factor.