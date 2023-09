Concurență. Bănci. Credite. FICO. Mai ales FICO Cand marțea trecuta, inspectorii Consiliului Concurenței avand asupra lor un ordin judecatoresc au intrat in sediile mai multor banci și asociații bancare, nedumerirea angajaților a fost maxima. ”ne uitam cum trec pe langa noi și ne intrebam: ce mai vor de data asta?”, spune unul din angajații din back-office al unei banci. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a demarat o investigație la 12 grupuri bancare privin modalitatea de calcul a scorului de credit. „Inspectiile s-au terminat. Au durat trei zile in cursul saptamanii trecute si au vizat Biroul de credite si 12 grupuri bancare. Stiti ca avem deja in derulare o investigatie in care…

- Consiliul Concurentei a derulat saptamana trecuta controale la Biroul de credite si la 12 grupuri bancare, suspiciunea fiind ca prin modul in care se calculeaza scorul de credit este blocat accesul unor clienti la imprumuturi si se ingreuneaza refinantarea, a declarat, luni, presedintele Consiliului…

- Zece banci din Romania investigate de Consiliul Concurenței pentru nereguli la calcularea ratelor de imprumut Consiliului Concurenței, a efectuat controale la sediile a 10 instituții financiare de top din țara, ca parte a unei investigații care se concentreaza pe posibile acțiuni de cartelizare și manipulare…

- Consiliul Concurenței a descins la 10 banci din Romania. Exista suspiciuni de cartelizare și se verifica modul in care cele 10 banci ar fi controlat raportarile in Biroul de Credite.Inspectorii de la Consiliul Concurenței au suspiciuni ca aceste banci au manipulat raportarile in Biroul de Credite,…

- Tema Energy respinge ferm concluziile la care a ajuns Consiliul Concurenței in urma investigației care vizat compania , alaturi de alte societați, precizand ca va apela la toate caile legale pentru a-și dovedi nevinovația. Compania a trimis pe adresa redacției un comunicat in care precizeaza: „Menționam…

- Compania precizeaza ca nu a existat nicio incalcare a legislației concurențiale de catre Kontron Services Romania SRL. Compania respinge astfel acuzațiile Consiliului Concurenței intemeiate, in opinia reprezentanților companiei, exclusiv pe interpretari ce depașesc cadrul legal in vigoare și care sunt…

- Romania ar trebui sa iși regandeasca plafoanele actuale la energie mai devreme de 2025, daca piața europeana revine la prețuri relativ mici, este de parere președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chiritoiu. „Au fost patru ordonanțe pe energie… Acum suntem intr-o situație de a avea din nou o piața…

- Piața materialelor de construcții a inregistrat creșteri semnificative ale prețurilor. Consiliul Concurenței, in urma unui studiu derulat pe acest domeniu, a constatat ca concurența este redusa pe unele piețe din sectorul materialelor de construcții, ceea ce conduce la creșteri mari de prețuri pentru…