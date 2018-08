Concurență acerbă la Spitalul din Râmnicu Sărat! 100 de candidați pe 14 posturi Concurența acerba pe posturile scoase la concurs de Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. 97 de candidați au fost aleși in urma verificarii dosarelor și vor putea participa la concursul pentru ocuparea unuia dintre cele 14 posturi scoase la concurs. Cea mai mare concurența este pe postul de asistent de farmacie debutant, pentru care se s-au inscris 10 candidați. Aceștia vor susține proba scrisa pe data de 28 august, iar interviul pe 30 august. Tot pe 28 august vor susține proba scrisa și cei 15 candidați ale caror dosare au fost admise pentru a concura pe cele 3 posturi de asistent medical debutant… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

