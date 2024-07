Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani, din Craiova, este cercetat dupa ce a aruncat doi motani de la etaj, din locuința iubitei sale, din Bragadiru, județul Ilfov. Apoi, cei doi au povestit la o emisiune tv („Insula Iubirii”, la Antena 1) cum tanarul a alungat animalele din locuința sa, din Craiova.

