Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tánczos Barna, declara ca guvernul va trebui sa propuna Comisiei Europene, în urma negocierilor pentru PNRR, masuri de descurajare a înmatricularii autovehiculelor mai vechi de 15 ani, aceasta fiind cerinta oficialilor de Bruxelles exprimata în contrapondere…

- FACIAS (Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului) trage un semnal de alarma asupra multitudinii de erori facute de catre Guvernul Romaniei in elaborarea Planului Național de Reziliența și Redresare (PNRR), care ar putea produce pierderi de miliarde de euro pentru Romania. In…

- Premierul Florin Cițu la Bruxelles, discuții pe tema PNRR Premierul Florin Cîțu este la Bruxelles pentru a susține toate proiectele pe care Guvernul le-a inclus în Planul Național de Redresare și Reziliența. Are programate astazi întâlniri cu doi vicepreședinți ai Comisiei…

- Premierul Florin Citu: Un PNRR de succes Florin Cîtu. Foto. gov.ro Cea mai noua varianta a Planului Național de Redresare și Reziliența va convinge autoritațile europene și România va reuși sa primeasca întreaga suma alocata de peste 29 de miliarde…

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana, relateaza…

- Senatorul PSD, Alfred Laurențiu, critica dur proiectul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In opinia sa planul este unul birocratizat, fara lipsa de viziune, un plan politizat, un plan care nu are nici o șansa sa fie acceptat de Comisia Europeana și in nici un caz implementat vreodata:…

- Coaliția de guvernare poarta discuții pentru flexibilizarea masurilor de restricție impuse in contextul pandemiei de SARS-COV-2, dar și despre stadiul elaborarii Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a declarat președintele PNL, Ludovic Orban. „A fost adoptata Hotararea de Guvern privind…