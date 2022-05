Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Cluj a pierdut cu 1-0 meciul disputat astazi, duminica 15 mai, impotriva celor de la Concordia Chiajna, in ultima etapa din Liga a 2-a.Echipa antrenata de Erik Lincar avea nevoie de o victorie impotriva formației ilfovene și un succes din partea celor de la Steaua in meciul cu FC Hermannstadt…

- Formatia Sepsi Sfantu Gheorghe a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a opta a play-out-ului Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.Au marcat Aganovici ’60 si Golofca ’71 pentru gazde, respectiv Florea ’69 pentru oaspeti. Fii…

- Formatia CSA Steaua a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor. Golurile au fost marcate de Chipirliu "38 si Popa "68, "80. Joi, Unirea Slobozia si Hermannstadt au remizat, scor 0-0. Ultima partida…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Concordia Chiajna, intr-un meci din etapa a cincea a play-off-ului Ligii 2 Casa Pariurilor. Oaspetii au deschis scorul prin Voicu, in minutul 27. Universitatea Cluj a revenit si s-a impus prin golurile marcate de…

- Asa cum se si preconiza, duelul dintre SCMU Craiova si Dinamo Bucuresti, din cadrul etapei a doua a play-off-ului Diviziei A1, a fost „pe viata si pe moarte“. Atat trupa lui Dan Pascu, cat si formatia bucuresteana au luptat pana la ultima picatura de putere, iar, la final, SCMU Craiova a avut motive…

- Ionuț Badea s-a declarat extrem de dezamagit de arbitrajul partidei cu Chindia Targoviște. Antrenorul aradenilor considera ca centralul partidei, Marcel Birsan, a greșit cand a aratat spre punctul cu var dupa duelul dintre Florea și Erico. ”Nu a fost penalty. Sunt profund dezamagit de acest lucru. Am…