Concordia Chiajna a plecat azi spre Antalya » Lotul + programul amicalelor echipei lui Florin Bratu

Stiri pe aceeasi tema

- Dunarea Calarași se va antrena in Antalya, Turcia, in perioada 24 ianuarie – 7 februarie. Antrenorul Cristian Pustai va avea la dispozitie un lot format din 24 de jucatori, incluzand aici noile transferuri: Adrian Zaluschi (mijlocaș, 30 de ani), Konstantinos Rougalas (fundaș, 23 de ani) și Razvan Catalin…

- FC Argeș a stabilit, in linii mari, trei dintre cei patru adversari pe care urmeaza sa-i intalneasca in cantonamentul din Turcia. Dupa amicalul din 6 februarie, cu FC Montana, ocupanta locului 3 din eșalonul secund din Bulgaria, piteștenii vor intalni, pe 8 februarie, pe Koge, ocupanta locului 7 din…

- FC Voluntari a incheiat la egalitate cea de-a treia partida amicala disputata in cantonamentul din Turcia, scor 2-2 in fata formatiei Sabail FC ( Azerbaidjan-liga 1), potrivit news.ro.Citește și: Numire controversata facuta de Marcel Vela! Noul șef de la ‘Doi și-un sfert’, Securitatea și lumea…

- FC Viitorul va disputa astazi doua partide de verificare in cadrul cantonamentului de la Belek (Antalya). De la ora 10.00, formația constanțeana va intalni pe Olimpik Donetsk (Ucraina), iar de la ora 17.00 fotbaliștii pregatiți de Gheorghe Hagi vor juca impotriva celor de la FK Sabail (Azerbaidjan).Viitorul…

- FC Viitorul pregateste in Antalya meciurile oficiale din 2020. Situata in clasament pe locul sase, ultimul care asigura calificarea in play off, echipa lui Gica Hagi se afla in fata ultimelor patru partide din sezonul regulat, meciuri extrem de importante. "Ne bucuram de vremea de aici, antrenamentele…

- Lotul echipei Dinamo București a plecat in aceasta dimineața in Spania pentru a efectua cantonamentul de iarna. Dynamo Dresda, Bochum (ambele din Germania), Osijek (Croația) și Krasnodar (Rusia) sunt adversarii dinamoviștilor in partidele amicale din Spania. ...

- Marius Șumudica (48 de ani) și echipa celor de la Gaziantep a fost vizitata astazi, in cantonamentul din Antalya, de Senol Gunes (67 de ani), selecționerul primei reprezentative a Turciei. Insoțit de Bayram Bektas, secundul naționalei Semilunei, Senol Gunes s-a intreținut timp de cateva minute cu…

- Lotul FC Viitorul Constanta se va reuni joi, 9 ianuarie, cand va fi efectuata si vizita medicala. Primul antrenament din 2020 se va derula cu incepere de la ora 17.30, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu. In perioada 10 25 ianuarie, FC Viitorul va pregati a doua parte a sezonului in Antalya, la Belek.…