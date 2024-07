Stiri pe aceeasi tema

- Anca Todoni, 19 ani, 179 WTA, a cucerit cel mai important titlu din cariera, cel de la Bari, in Italia. A fost 6-4, 6-0 in ultimul act al concursului WTA 125 in fața unguroaicei Panna Udvardy, 25 de ani, 132 WTA. In urma acestui succes, romanca va face un salt de 43 de locuri in ierarhia mondiala. Ea…

- Razvan Lucescu a cucerit duminica al doilea sau titlu de campion cu PAOK in Grecia, dupa un succes dificil obținut pe terenul rivalei Aris (2-1), in urma unui meci pe care oaspeții l-au incheiat in inferioritate numerica.

- Razvan Lucescu a reușit sa caștige titlul de campiona a Grecie la fotbal cu PAOK Salonic, dupa victoria cu 2-1 acasa la concitadina Aris Salonic, reusita duminica, in ultima etapa din play-off

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins duminica seara, in deplasare, pe Aris Salonic, scor 2-1, si a castigat titlul in Grecia.Brandon Thomas a deschis scorul pentru PAOK in derby-ul orasului Salonic si oaspetii au condus cu 1-0 din minutul 30.

- Razvan Lucescu a avut un discurs euforic la finalul victoriei obținute de PAOK pe terenul lui Aris, scor 2-1. A fost meciul care a adus al patrulea titlu de campioana din istoria clubului. Razvan Lucescu scrie istorie in Grecia. A obținut al doilea titlu pe banca lui PAOK, doar al patrulea din istoria…

- Chiar daca a remizat pe teren propriu, scor 3-3, in partida cu Le Havre, Paris Saint-Germain a cucerit titlul de campioana a Frantei, dupa ce AS Monaco, ocupanta locului secund, a pierdut pe terenul formatiei Olympique Lyon, scor 2-3. Parizienii, care au fost tinuti in sah de Le Havre sambata pe Parc…

- CAMPIONI… Comstar Vaslui a caștigat in premiera titlul de campioana județeana, dupa ce a invins-o pe Sporting Banca, scor 5-1 (2-1), in etapa a 18-a a Ligii 4. Deși mai sunt patru etape de disputat, Comstar este matematic campioana. Echipa antrenata de cuplul Costinel Botez – Catalin Grigore a dominat…

- Tenismanul maghiar Marton Fucsovics a castigat titlul in proba de simplu a turneului Tiriac Open (ATP 250), gazduit de baza sportiva Nastase/Marica din Capitala si dotat cu premii totale de 579.320 de euro, dupa ce l-a invins in finala desfasurata duminica pe argentinianul Mariano Navone.