Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR Catalin Drula, ii cere demisia de urgența din Guvernul Romaniei sau, in caz contrar, revocarea lui Lucian Bode din fruntea MAI, dupa ce Comisia de etica a Universitații Babeș-Bolyai a confirmat ca ministrul de Interne a plagiat in teza de

- Ministrul PNL de Interne, Lucian Bode, a transmis marți, 1 noiembrie, ca rezultatul evaluarii tezei sale de doctorat de catre Universitatea Babeș-Bolyai arata ca aceasta „este in regula”, dar ca, „din respect pentru comunitatea academica”, va revizui printr-o erata erorile de citare, deși nu este obligat…

- Punctajul pentru discursul pe care l-a ținut in apararea sa ministrul de Interne, Lucian Bode, ar fi fost scris de un profesor de la Universitatea Babeș-Bolyai, fost angajat al Serviciului Roman de Informații. Dezvaluirea a fost facuta de Radu Buzaianu și Razvan Zamfir, in ediția de marți seara a emisiunii…

- Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a anunțat luni ca va analiza teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, dupa ce in spațiul public au aparut suspiciuni in privința corectitudinii acesteia. Universitatea Babeș-Bolyai precizeaza ca decizia analizei tezei de doctorat a lui…

- „Ma aștept ca saptamana aceasta sa fie incheiata” o procedura prin care experții din cadrul Universitații Babeș-Bolyai se vor pronunța daca ministrul de Interne, Lucian Bode, a plagiat sau nu in teza sa de doctorat, a spus declarat, pentru Edupedu , Daniel David, rectorul Universitații Babeș-Bolyai.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a solicitat, marti, printr-o scrisoare adresata conducerii Camerei Deputatilor, amanarea dezbaterii si votului pe motiunea simpla depusa impotriva sa de catre parlamentarii Forta Dreptei si USR. Liderii coaliției au luat act de solicitarea lui Bode și au amanat dezbaterea…

- Aproape 4.000 de școli din Romania funcționeaza in acest moment fara autorizație de securitate la incendiu, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode, in ședința organizata, marți dimineața, inaintea inceperii anului școlar. „Pana in acest moment au fost evaluate 17.872 unitați de invațamant. Ne confruntam…