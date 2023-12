Concluziile trase după discuția lui Zelenski cu Papa Francisc despre formula de pace ucraineană Volodimir Zelenski a declarat joi seara, in mesajul pe care il transmite zilnic catre natiune, ca rezilienta, puterea si rezultatele din prezent vor determina cum va trece si aceasta iarna de razboi la scara larga, a doua cu care se confrunta Ucraina dupa invazia rusa din februarie 2022, scrie news.ro. Dupa o contraofensiva ucraineana care nu a adus rezultatele scontate peste vara, rusii par sa-si fi intensificat ofensiva si atacurile cu drone si rachete asupra teritoriului ucrainean, pe masura ce iarna isi face tot mai simtita prezenta. In ultimele doua zile, atacurile ruse au provocat victime… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

