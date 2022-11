Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a facut progrese semnificative in fata invaziei ruse, dar nu trebuie sa subestimam Rusia, ale carei rachete continua sa atace orasele, civilii si infrastructura critica din Ucraina, a declarat miercuri, la Bucuresti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la…

- Ucraina a facut progrese semnificative in fata invaziei ruse, dar nu trebuie sa subestimam Rusia, ale carei rachete continua sa atace orasele, civilii si infrastructura critica din Ucraina, a declarat miercuri, la Bucuresti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 30 noiembrie, la finalul reuniunii miniltrilor de Externe ai alianței, de la București, ca NATO nu vede China ca pe un adversar și va continua sa aiba relații comerciale cu Beijingul. Totodata, șeful alianței vorbit despre importanța…

- Miniștrii de Externe din statele membre NATO, reuniți la București, au adoptat marți 29 noiembrie, o declarație comuna in care condamna invadarea Ucrainei de catre Rusia, a informat Ministerul de Externe.„Orice atac impotriva unui stat NATO va primi un raspuns ferm și unit” se arata in document.Miniștrii…

- Ultima oara cand am fost la o astfel de intalnire am cerut „arme, arme, arme”. Multe s-au schimbat de atunci și ați vazut cat a contat, cat am putut sa le valorificam. Vreau sa va mulțumesc pentru ca ați livrat armele necesare Ucrainei”, a spus Dmytro Kuleba intr-o declarație comuna cu secretarul general…

- Sefii diplomatiilor din cele 30 de state membre ale NATO se reunesc astazi la Bucuresti pentru doua zile de discutii ce au in prim-plan agresiunea Rusiei in Ucraina si efectele asupra securitatii internationale, dar care vor viza mai multe teme de interes pentru Alianta Nord-Atlantica. Vor participa,…

- NATO va trebui sa continue sa sprijine Ucraina prin oferirea de sisteme mai avansate de aparare anti-aeriana, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la București, in timp ce președintele Klaus Iohannis a punctat ca este necesara intarirea…

- Oficialul spune ca atunci s-a hotarat ca Ucraina și Georgia sa devina membre ale alianței militare. "Cand NATO a decis la București ca Georgia și Ucraina vor deveni membre ale Alianței, am spus ca aceasta decizie a pus o bomba cu ceas la baza securitații europene și daca aceasta decizie nu va fi revizuita,…