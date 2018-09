Stiri pe aceeasi tema

- Summit-ul celor Trei Mari a fost unul excelent in ciuda dificultatilor de politica interna, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis. El a calificat reuniunea de la Bucuresti ca fiind un succes. "Ma bucur ca am reusit sa avem un summit excelent, in ciuda dificultatilor noastre de politica interna,…

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat marti, la Palatul Cotroceni, ca statele membre UE trebuie sa se axeze mai mult pe modalitatile de a scapa de „mostenirile proaste”, iar initiativa Summit-ului celor Trei Mari poate fi un sprijin in acest sens.

- Presedintele Klaus Iohannis tine un discurs la finalul Sumitului Initiativa celor Trei Mari de la Cotroceni. Vor mai vorbi presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, si Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA.

- A doua zi a Summitului Initiativei celor Trei Mari – la care iau parte presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru si un ministru al Afacerilor Externe – a inceput, marti, la Palatul Cotroceni, unde presedintele i-a…

- Presedintele Klaus Iohannis gazduieste, in perioada 17-18 septembrie, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, la care vor participa presedintele CE, Jean-Claude Juncker, noua presedinti de stat, dar si Secretarul Energiei din SUA, Rick Perry. Proiectul a fost prezentat…

- Cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, gazduit de presedintele Klaus Iohannis, incepe luni la Bucuresti si se desfasoara timp de doua zile, fiind asteptati presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, luni si marti, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, summitul de la Bucuresti va reprezenta oportunitatea politica de a valida liniile directoare strategice…

- Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, in perioada 17-18 septembrie, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, la care vor participa presedintele CE, Jean-Claude Juncker, noua presedinti de stat, dar si Secretarul Energiei din SUA, Rick Perry.