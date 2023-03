Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Agenției de rating Fitch reprezinta și un semnal de incredere in perspectivele de creștere economica, fundamentate pe continuarea programelor guvernamentale și susținerea oportunitaților de dezvoltare ale Romaniei, transmite premierul Nicolae Ciuc

„Vesti bune pentru economia Romaniei! Agentia de rating Fitch a operat, dupa aproape trei ani, prima imbunatatire a ratingului Romaniei si a revizuit perspectiva de tara de la negativa la stabila. Economistii confirma astfel solutiile guvernarii noastre responsabile si importanta stabilitatii politice,…

Tot dialogul premierul Nicolae Ciuca cu ION, consilierul care folosește inteligența artificiala, a fost regizat, in fapt o sceneta pregatita in avans. Cel care a recunoscut asta este Nicu Sebe, head of AI la compania Humans, cel care a realizat robotul. Declarația a fost facuta intr-un dialog cu Dragoș…

Scandalurile nu contenesc in jurul Ministerului Sporturilor. Dupa scandalul privind alocarile bugetare pentru federațiile naționale și alte scandaluri care se țin lanț a mai aparut unul - ministrul și-ar fi premiat propriul tata. Asta dupa ce in trecut același ministru s-a premiat pe sine insuși.…

Premierul liberal Nicolae Ciuca a confirmat, o data in plus, ca noul spital clinic județean va fi construit, anunța deputatul de Sibiu Raluca Turcan.

Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca a alocat peste 160 de milioane de lei in Sibiu, doar in ultimele doua saptamani, a anunțat președintele PNL Sibiu, Raluca Turcan, vineri, in cadrul unei conferințe de presa.

O crestere economica slaba si cresterea costurilor cu imprumuturilor ar putea pune presiuni asupra perspectivelor pentru statele de pe pietele emergente in 2023, a avertizat joi agentia de evaluare Fitch, transmite Reuters.