- La o saptamana de la preluarea mandatului de la Finanțe, ministrul Marcel Boloș face un prim bilanț și prezinta prioritațile, care includ reducerea deficitului bugetar, gestionarea eficienta a datoriei publice, reforma sistemului fiscal și promovarea creș

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca va cere noului ministru de Interne si noului ministru de Externe sa prezinte un plan in vederea aderarii la Schengen, precizand ca Romania a avut o sansa anul trecut, insa cei care erau atunci responsabili au ratat aceasta ocazie.

- Noul premier Marcel Ciolacu are, astazi, primele intalniri cu o parte din membrii cabinetului sau, intre care vicepremierii Marian Neacsu si Catalin Predoiu, ministrul investitiilor, Adrian Caciu, ministrul muncii, Marius Budai si cel de finante, Marcel Bolos. De la ora 14:00, Marcel Ciolacu va discuta…

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a primit, miercuri, aviz pozitiv din partea comisiilor reunite ale Parlamentului pentru a ocupa funcția de ministru de Finanțe in Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

- Consultari la Cotroceni, pentru desemnarea noului prim-ministru al Romaniei. Toate partidele parlamentare, invitate Presedintele Klaus Iohannis a convocat partidele parlamentare, marti, la Palatul Cotroceni, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, potrivit…

- Un tribunal din Sao Paulo a confirmat, joi, in apel condamnarea in civil a fostului presedinte brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro pentru atacurile sale constante impotriva jurnalistilor in timpul mandatului sau (2019-2022).

- Unul dintre ministerele care la rotativa ar trebui sa fie preluat de catre PSD este cel al Investițiilor și Proiectelor Europene, fapt pentru in interiorul partidului se duce o lupta acerba pentru impunerea noului ministru. La ora actuala, PSD are mai multe variante de viitor ministru al Investițiilor…

- Kosovo va fi in Serbia peste patru ani, cand isi va incheia mandatul actualul presedinte sarb Aleksandar Vucic, a afirmat acesta intr-un interviu acordat radio-televiziunii sarbe RTS, citat vineri de agentia Tanjug, preluata de Agerpres.