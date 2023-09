Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21 septembrie, pe Stadionul „Municipal" din Sibiu, a avut loc un meci restant din etapa a 5-a a SuperLigii de fotbal. Formația locala AFC Hermannstadt a incheiat nedecis, scor 2-2, cu liderul FCSB (FOTO, cu oaspeții in albastru). Celelalte doua restanțe din etapa a 5-a sunt programate astfel: CFR…

- FC Universitatea Cluj va avea la Sibiu primul meci oficial de la revenirea lui Ioan Ovidiu Sabau pe banca tehnica. Duelul din etapa a 7-a cu FC Hermannstadt se disputa luni, 28 august. E un meci al orgoliilor in Ardeal, chiar daca duelul direct intre cele doua formații cuprinde doar trei partide.Inaintea…

- Farul Constanta, campioana Romaniei o intalneste pe Universitatea Craiova, pe teren propriu, la Ovidiu, in etapa a saptea din Superliga, de la ora 21:30. Elevii antrenati de Gheorghe Hagi vin cu moral bun dupa ce au invins o pe HJK Helsinki cu 2 1 in prima mansa a play off ului Conference League si…

- Partida dintre Bodo/Glimt și Sepsi Sfantu Gheorghe, returul play-off-ului UEFA Conference League, programata joi, 31 august, de la ora 19:00, va fi televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Cele doua au remizat joi seara in Ardeal, scor 2-2 Gruparea din Covasna este la un meci distanța de a intra…

- Echipa Sepsi OSK a facut egal in al doilea meci consecutiv acasa, 1-1, cu Hermannstadt. Dupa acest egal, covasnenii raman neinvinși in acest debut de sezon. Sepsi este neinvinsa in acest sezon de Superliga și vine dupa o calificare miraculoasa in cupele europene, 1-0, la Aktobe. Liviu Ciobotariu, antrenorul…

- Marius Ștefanescu (24 de ani), extrema stanga a celor de la Sepsi, a analizat partida caștigata, luni seara, impotriva lui Dinamo, scor 3-0, in runda cu numarul 3 din Superliga. Jucatorul trupei din Covasna a spus ca Sepsi și-a indeplinit obiectivul stabilit inaintea partidei de la București: caștigarea…

- Fostul internațional Basarab Panduru (53 de ani) a fost surprins de victoria pe care campioana Romaniei, Farul, a obținut-o, sambata seara, scor 1-0, pe terenul lui Hermannstadt, in prima etapa a noului sezon de Superliga. Fostul mijlocaș de la Steaua, Benfica și FC Porto spune ca succesul obținut…

- Farul s-a impus in deplasarea de la Hermannstadt, scor 1-0, in prima runda a noului sezon din SuperLiga. Gica Hagi, antrenorul campioanei, admite ca victoria a fost un norocoasa. Farul a disputat deja doua meciuri oficiale in acest sezon. „Marinarii” au cedat la limita, scor 0-1, in fața lui Sepsi,…