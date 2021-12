Concluziile lui Alexandru Dedu după Campionatul Mondial: ”Sunt mulțumit, nu am ce să reproșez echipei!” Naționala feminina de handbal a terminat turneul final din Spania cu un bilanț de trei victorii și trei infrangeri. Fara capitanul și liderul Cristina Neagu, și cu o echipa mult intinerita, „tricolorele” lui Adi Vasile s-au clasat pe locul 13 mondial. Președintele FRH, Alexandru Dedu, s-a declarat mulțumit de ceea ce a vazut la CM. „Sunt prestații corecte, reale, mi-a placut daruirea fetelor, nu am ce sa reproșez echipei și staff-ului. Am vazut o echipa. Am vazut daruire și am apreciat modul in care s-au luptat” – Alexandru Dedu, președinte al Federației Romane de Handbal. Șeful forului de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

