Stiri pe aceeasi tema

- FBI l-a identificat pe Thomas Matthew Crooks, in varsta de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, ca fiind suspectul in tentativa de asasinat de sambata asupra fostului presedinte american Donald Trump, la un miting de campanie. Suspectul a fost impuscat si ucis de Secret Service la cateva secunde…

- Fostul președinte american Donald Trump a fost impuscat in ureche in timpul unui miting de campanie, sambata, dupa o eroare majora de securitate, un atac ce va alimenta temerile de lunga durata ca disputata competitie electorala din SUA ar putea degenera in violenta politica, relateaza agenția de presa…

- Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost ținta unei tentative de asasinat in Pennsylvania, in timpul unui miting. Thomas Matthew Crooks a fost ucis dupa ce a deshis focul de arma asupra fostului președinte american.

- Identitatea atacatorului care a incercat sa-l asasineze pe fostul președinte american Donald Trump a fost dezvaluita. Acesta s-a dovedit a fi Thomas Matthew Crooks, in virsta de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania. Acest lucru este relatat de The New-York Post. Potrivit surselor publicației, tinarul…

- Joe Biden suporta un eșec financiar semnificativ pentru campania sa, in condițiile in care cei care au donat bani au reținut 90 de milioane de dolari, in semn de protest fața de decizia acestuia de a ramane in cursa pentru alegerile prezidențiale din SUA, potrivit New York Times. Donatorii care au suspendat…

- NATO isi va asuma un rol mai important in coordonarea livrarilor de arme catre Ucraina, preluand locul Statelor Unite, in incercarea de a proteja procesul in conditiile in care Donald Trump, sceptic fata de NATO, candideaza pentru un al doilea mandat de presedinte al SUA. Anuntul a fost facut vineri…

- NATO isi va asuma un rol mai important in coordonarea livrarilor de arme catre Ucraina, preluand locul Statelor Unite, in incercarea de a proteja procesul in conditiile in care Donald Trump, sceptic fata de NATO, candideaza pentru un al doilea mandat de presedinte al SUA. Anuntul a fost facut vineri…