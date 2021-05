Stiri pe aceeasi tema

- Expertii Fondului Monetar International au prognozat pentru Romania o creștere economica de 7% in 2021. In acest context, premierul Florin Cițu a scris, vineri, pe Facebook ca „rezultatul reformelor implementate incepe sa se vada", iar "Romania merge in direcția buna”.Expertii FMI au estimat o „redresare…

- Expertii Fondului Monetar International estimeaza, pentru 2021, o redresare economica puternica in Romania, cea mai rapida revenire din UE, cu o creștere PIB de 7 procente. "Pentru anul 2021 este preconizata o revenire puternica a PIB-ului real, de 7 procente. Revenirea economica a Romaniei pare…

- Expertii Fondului Monetar International estimeaza, pentru 2021, o redresare economica puternica in Romania, cu un avans al Produsului intern brut real de 7 procente, precizand, insa, ca riscul principal de nerealizare a acestei prognoze este cel al unor schimbari negative neasteptate in evolutia…

- ”Mecanismul European de Redresare și Reziliența reprezinta o șansa istorica pentru Romania și pentru dezvoltarea comunitaților locale. Grație negocierilor de succes realizate la Bruxelles de miniștrii PNL, susținute de europarlamentarii PNL, grație credibilitații și influenței la nivel internațional…

- Comunicat de presa| Sorin Bumb: Romania are o șansa istorica de relansare economica prin intermediul fondurilor europene Mecanismul European de Redresare și Reziliența reprezinta o șansa istorica pentru Romania și pentru dezvoltarea comunitaților locale. Grație negocierilor de succes realizate la Bruxelles…

- Germania a suspendat procesul de ratificare a pachetului de redresare economica lansat de UE, in valoare de 750 de miliarde de euro. Motivul? Un profesor de economie german, eurosceptic, fost europarlamentar, Bernd Lucke, a atacat la Curtea Constituționala Federala din Germania pachetul financiar, iar…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca liderii coalitiei de guvernare s-au straduit sa elaboreze un Plan National de Redresare si Rezilienta care sa dea posibilitatea realizarii unor investitii ce vor duce la crestere economica, iar Romania are la dispozitie, in urmatorii sase ani, 30 de miliarde…

- Asociația Municipiilor din Romania (AMR) și Asociația Romana a Bancilor (ARB) au convenit, in cadrul intalnirii de lucru care s-a desfașurat la data de 15 martie 2021, reinnoirea protocolului de colaborare care, prin intermediul acțiunilor realizate, va contribui la dezvoltarea economica a Romaniei…