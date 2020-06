Stiri pe aceeasi tema

- Criza de competente actuala si importanta invatamantului - subiecte cheie in cadrul conferintei PACTUL PENTRU MUNCA de la Brasov, din 23 iunie. Invatamant performant adaptat la nevoile reale din economie, nevoia de infrastructura si debirocratizare prin digitalizare rapida - solutiile mediului de afaceri…

- Flexibilizarea muncii - ca solutie alaturi de celelalte masuri de sprijin pentru companii anuntate de Guvern in vederea iesirii din criza economica provocata de pandemia COVID, a fost una dintre temele discutate marti, la Brasov, in cadrul dezbaterilor "Pactul pentru Munca", initiate de Conferinta…

- Flexibilizarea muncii - ca solutie alaturi de celelalte masuri de sprijin pentru companii anuntate de Guvern in vederea iesirii din criza economica provocata de pandemia COVID, a fost una dintre temele discutate marti, la Brasov, in cadrul dezbaterilor "Pactul pentru Munca", initiate de Conferinta…

- Prima conferinta „Pactul pentru munca” din acest an, initiat de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) alaturi de Federatia Patronala Petrol si Gaze, a avut loc la Timisoara.

- Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF si Federatia Patronala Petrol si Gaze - FPPG, in parteneriat strategic cu Confederatia Patronala Concordia, organizeaza marti, la Timisoara, prima conferinta din acest an in cadrul proiectului "Pactul pentru Munca - Impreuna reconstruim Romania".…

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, co...

- De la declansarea starii de urgenta si pâna în prezent, conform raportarilor oficiale, România a pierdut peste un milion de locuri de munca, mai multe decât cele 700.000 de locuri de munca pierdute dupa criza economica, în perioada 2008-2012, arata într-un comunicat…

- De la declansarea starii de urgenta si pana in prezent, conform raportarilor oficiale, Romania a pierdut peste un milion de locuri de munca, mai multe decat cele 700.000 de locuri de munca pierdute dupa criza economica, in perioada 2008-2012, arata intr-un comunicat Confederatia Nationala pentru…