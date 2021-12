Stiri pe aceeasi tema

- Personalul medical din Sectia ATI a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta nu a omorat cu intentie pacientii cu COVID-19, insa exista posibilitatea ca 13 bolnavi sa fi decedat din cauza unor neglijente medicale, motiv pentru care procurorii au decis sa faca noi cercetari in cazul fiecarui deces, in noi…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați a anunțat marți, 16 noiembrie, ca a fost inceput urmarirea penala in rem, pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa, in cazul Mihaelei Anghele , 21 de ani, dupa ce familia a acuzat medicii de la Spitalul Județean Galați ca i-au pus, de doua ori,…

- Managerii Spitalului din Piatra Neamț sunt urmariți penal in urma incendiului din secția ATI, tragedie in care și-au pierdut viața 10 persoane. Sase persoane care au condus spitalul, in diferite perioade de timp, sunt urmarite penal pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, distrugere…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala au dispus, in ziua de 25 octombrie 2021, in cauza privind incendiul de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 10 suspecți persoane…

