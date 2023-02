Stiri pe aceeasi tema

- Bursa sociala ar crește cu 100 de lei, ajungand la 300 de lei, iar cea de merit crește pana la 450 de lei de la 200 de lei cat este in prezent, potrivit draftului legilor Educației propus de Ligia Deca.In proiectul legilor Educației, actualizate in varianta Deca, bursa de merit crește cu 250 de lei,…

- Proiectele de legi ale Educației aflate acum in posesia presei și atribuite actualului ministru al Educației, Ligia Deca, nu doar ca nu schimba paradigma in Educație, dar sunt și mai prost redactate și mai greu de ințeles.

- Proiectele noilor legi ale educației – legea invațamantului preuniversitar și legea invațamantului universitar – au fost finalizate, urmand ca dupa 1 februarie sa fie adoptate de guvern. In privința universitaților, una dintre modificari vizeaza mandatele rectorilor. Daca in prezent exista rectori și…

- Ideea „desființarii” inspectoratelor școlare și transformarii lor in direcții județene de invațamant preuniversitar a fost pastrata de ministrul Educației, Ligia Deca, in proiectul de modificare a legii educației. Directorii, insa, nu vor mai fi legați de mandatul ministrului, cum era prevazut in proiectul…

- Liceenii vor susține opt probe la examenul de bacalaureat, dintre care șase scrise, potrivit noului proiect al legii educației. O alta noutate este ca elevii de la fiecare profil vor susține o proba de competențe de baza care nu are legatura cu profilul, adica cei de la uman o proba de real și invers.Proiectul…

- Liderii coaliției, Nicolae Ciuca (PNL), Marcel Ciolacu (PSD) si Kelemen Hunor (UDMR), au convenit marți, 10 ianuarie, ca niciun rector de Universitate sa nu mai poata ramane mai mult de 8 ani in fruntea instituției superioare, au declarat surse din coaliție pentru Libertatea.Dezbaterea celor doua proiecte…

- Proiectele legilor educatiei vor fi facute publice la inceputul anului viitor, dupa vacanta de iarna, urmand sa intre in dezbaterea Parlamentului in prima sesiune parlamentara, a anuntat, miercuri, ministrul Educatiei, Ligia Deca. ‘Legile educatiei, asa cum am mai afirmat, vor fi facute publice dupa…