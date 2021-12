CONCLUZII LA FINALUL UNUI AN PLIN DE ÎNCERCĂRI Se incheie unul dintre cei mai dificili ani din istoria fotbalului ieșean. Poli și cei carora le pasa de culorile alb-albastre au avut de suferit pe multe planuri. Echipa a retrogradat in liga secunda, scandalurile s-au ținut lanț, datorii imense s-au adunat – aproape de 2 milioane de euro și, implicit, imaginea clubului a avut mult de suferit. Acesta era peisajul in Copou la finalul lunii mai, unul sumbru. Cand mai toate gruparile din țara pregateau noul sezon, Politehnica naviga in ape tulburi, intre desființare, inscrierea echipei de seniori in divizia județeana sau continuarea activitații… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

