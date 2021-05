Concluzii în cazul asasinatului de la Arad. Bomba a fost amplasată sub scaunul șoferului și detonată printr-o stație sau telefon mobil Anchetatorii au stabilt ca omul de afaceri a fost asasinat, iar explozia a fost controlata de la distanța. Bomba a fost amplasata in interiorul masinii si a fost activata de la distanta cu ajutorul unei statii radio sau prin telefon. Acestea sunt primele concluzii ale anchetatorilor. Dosarul asasinatului de la Arad a fost preluat de […] The post Concluzii in cazul asasinatului de la Arad. Bomba a fost amplasata sub scaunul șoferului și detonata printr-o stație sau telefon mobil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bomba care l-a omorat pe omul de afaceri aradean Ioan Crisan a fost amplasata in interiorul masinii si a fost activata de la distanta cu ajutorul unei statii radio sau prin telefon. Sunt primele concluzii ale anchetatorilor, care fac cercetari pentru omor calificat.

- Polițiștii au un cerc de suspecți in cazul exploziei mașinii din Arad. Un dispozitiv exploziv plasat in masina si actionat de la distanta, e principala ipoteza pe care o cerceteaza anchetatorii. Mai multe persoane au fost deja audiate și au fost ridicate probe de la fața locului, care vor fi analizate…

- Ioan Crișan, omul de afaceri de la Arad care a murit carbonizat dupa ce bolidul sau a explodat la scurt timp dupa ce l-a pornit, ar fi primit unele avertismente, ceea ce ar ridica suspiciuni legate de cercul sau relațional. In urma cu ceva timp, casa i-a fost sparta și incendiata, a dezvaluit Radu Tudor…

- O echipa a Serviciului Roman de Informatii participa la ancheta privind explozia mașinii omului de afaceri, in urma careia acesta și-a pierdut viața. La fața locului a fost deplasat un laborator de probe, iar primele concluzii ar fi ca ipoteza unui atentat terorist cu bomba este exclusa. “SRI participa…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. Deșinea unica crescatorie din Romania de somn afican și crocodili. Anchetatorii au inceput audierile persoanelor care locuiesc in zona unde…

- Nu se știe excat cum s-a produs explozia autoturismului. Unii martori spun ca ar fi avut loc un incendiu la mașina, urmat de explozie, alții susțin ca autoturismul a explodat dintr-o data, imediat ce afaceristul a urcat in mașina. Este vorba despre un cunoscut om de afaceri din Arad, proprietar al unei…

- Doi romani care locuiau in Spania au fost arestați dupa ce au fost auși sub acuzare ca au fost implicați in transportul celor 3 tone de cocaina, mare parte din cantitate fiind abandonata in Marea Neagra, in 2019. Cei doi barbați, de 32 și de 40 de ani, din Galați, aveau reședința in Spania dar […] The…

- Ucigasul profesoarei, gasita decedata joi intr-o locuinta din Cernavoda, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, procurorii au stabilit ca ucigasul femeii, de 52 de ani, este cel care ii montase geamurile termopan de la locuinta si usa…